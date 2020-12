Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 06:50 Uhr

Landau/Pfalz

Stellwerkstörung in Landau: Zugausfälle auf Regionalstrecken

Eine Stellwerkstörung im Raum Landau hat am Mittwochmorgen zu Problemen im Bahnverkehr geführt. Auf mehreren Strecken sei kein Zugverkehr möglich gewesen, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen waren demnach die Regionallinien RE6 und RB51 (Winden-Neustadt) sowie RB53 (Landau-Wissembourg), RB54 (Winden-Bad Bergzabern) und RB55 (Landau-Annweiler). Es wurde Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Entgegen den ersten Schätzungen der Bahn, die Störung werde voraussichtlich bis zum Mittag dauern, lief der Bahnverkehr am Mittwochmorgen wieder an. Es sei aber weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen. Der Fernverkehr war nicht betroffen.