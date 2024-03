Koblenz

Verkehr

Stellwerk unterbesetzt: Weniger Züge – Koblenz und Eltville

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Signallicht für Züge zeigt nahe des Bahnhofs Mainz-Bischofsheim rot. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Auf der Bahnstrecke Koblenz-Eltville fällt am Dienstag von 12.00 bis 20.00 Uhr jeder zweite Zug aus – wegen Personalmangels in einem Stellwerk. Die Züge der RB10 könnten nur einmal stündlich verkehren, teilte das Bahnunternehmen Vias am Montagabend mit. Die Züge des Zwischentaktes – mit Abfahrt zur Minute 14 am Koblenzer Hauptbahnhof und zur Minute 23 in Frankfurt – fallen zwischen Wiesbaden und Koblenz aus. Es gebe einen Ersatzverkehr mit Bussen. Diese fahren immer zur Minute 30 am Koblenzer Hauptbahnhof und zur vollen Stunde am Wiesbadener Hauptbahnhof ab. Der erste Bus startet um 11.30 Uhr in Koblenz und um 12.00 Uhr in Wiesbaden. «Wir rechnen mit einer Gesamtfahrzeit von zwei Stunden 45 Minuten für die Busse», hieß es.