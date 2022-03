Speyer

Festnahme

Steinwerfer bedroht Polizisten in Speyer

Ein Mann hat in Speyer Steine gegen parkende Fahrzeuge geworfen und damit Polizeibeamte bedroht. Da der 44-Jährige sich weigerte, den Stein aus der Hand zu legen, brachten die Beamten den Mann zu Boden und nahmen ihn fest, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei hätten sich der Steinwerfer und ein beteiligter Polizist Schürfwunden zugezogen. Die Beamten brachten den Mann am Freitag auf zur Dienststelle. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung eingeleitet. Bei zwei parkenden Autos wurden den Angaben nach durch die Steinwürfe die Windschutzscheiben eingeschlagen. Die Schadenshöhe war noch nicht bekannt.