Steinmeier würdigt Töpfers «Pionierarbeit» im Umweltschutz

Von dpa

i ARCHIV - Der damalige Umzugsbeauftragte der Bundesregierung und Bundesbauminister Klaus Töpfer (CDU) bei einer Veranstaltung. Foto: Michael Jung/dpa/Archivbild

Nach dem Tod des früheren Umweltministers Klaus Töpfer hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den CDU-Politiker für sein Engagement im Umweltschutz gewürdigt. «Er hat in vielen Bereichen Pionierarbeit geleistet – und durch seine Arbeit auch Einstellungs- und Verhaltensänderungen bewirkt», schrieb er am Dienstag an Töpfers Witwe.