Berlin

Steinmeier trifft sich am 4. März mit Mitbewerber Trabert

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich am 4. März mit seinem in der Bundesversammlung unterlegenen Mitbewerber Gerhard Trabert treffen. Das Gespräch mit dem Mediziner aus Mainz, der sich besonders in der Obdachlosenhilfe engagiert, soll im Schloss Bellevue stattfinden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus dem Bundespräsidialamt erfuhr.