Nürburg

Steinmeier mahnt bei Staatsakt zügige Hilfe für Flutopfer an

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Staatsakt für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz eine zügige Hilfe angemahnt. „Sie, die sie so schwer getroffen wurden, Sie brauchen dringend finanzielle Unterstützung, und ich begrüße den umfangreichen Hilfsfonds, den die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat“, sagte er am Mittwoch am Nürburgring. Auch die Länder hätten Gleiches getan. „Die Gelder müssen so schnell wie möglich zu Ihnen kommen, zu denen, die diese Hilfe dringend brauchen.“