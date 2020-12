Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 17:00 Uhr

Steinmeier erkundigt sich nach Dorffunk in Rheinland-Pfalz

Berlin/Mainz (dpa/lrs) – Der in Rheinland-Pfalz entwickelte Internet-Dienst Dorffunk hat am Freitag im Blickpunkt des ersten bundesweiten Digitaltags gestanden: In einer Videokonferenz mit Betzdorf-Gebhardshain am Nordrand des Westerwalds ließ sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Anwendung informieren, die im Rahmen des Projekts „Digitale Dörfer“ entstand.