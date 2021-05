Mainz

Steinhalle-Streit: Historikerverband appelliert an Dreyer

Der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands hat die Landesregierung von Rheinland-Pfalz aufgefordert, die Pläne für die Steinhalle im Landesmuseum Mainz zu überdenken. Die übergangsweise für das Landtagsplenum genutzte Halle sollte nun wieder Präsentationsort der Sammlung römischer Steindenkmäler werden, schrieb die Vorsitzende des Verbands, Eva Schlotheuber, am Montag in einem Offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).