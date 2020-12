Archivierter Artikel vom 17.05.2020, 14:20 Uhr

Offenbach

Steigende Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Keine Niederschläge und steigende Temperaturen sind zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu erwarten. Am Montag steigen die Temperaturen bis auf 24 Grad, nur im Bergland bleibt es etwas kühler, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte. In der Nacht zum Dienstag kommt es in der Eifel stellenweise zu leichtem Frost in Bodennähe. Am Dienstag steigen die Temperaturen den Meteorologen zufolge auf 24 bis 25 Grad, am Mittwoch werde es mit bis zu 27 Grad noch wärmer.