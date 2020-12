Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 19:00 Uhr

Neuwied

Steigende Corona-Zahlen: Kreis Neuwied verschärft Maßnahmen

Der Kreis Neuwied verhängt wegen steigender Corona-Infektionszahlen eine Maskenpflicht im Schulunterricht und schränkt die Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ein. Die neuen Regelungen gelten von diesem Samstag (3.10.) an, wie der Kreis am Donnerstag mitteilte. Als erster Kreis oder kreisfreie Stadt im Land hat Neuwied die Corona-Warnstufe Orange nach dem neuen Warn- und Aktionsplan der rheinland-pfälzischen Landesregierung erreicht. In der Kommune wurden in den vergangenen sieben Tagen 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Inzidenz) festgestellt.