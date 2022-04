Koblenz

Krankheiten

Staupevirus bei Füchsen und Dachs nachgewiesen

In den Landkreisen Birkenfeld und Altenkirchen sowie Bad Kreuznach ist das Staupevirus seit Jahresbeginn bei drei Füchsen und einem Dachs nachgewiesen worden. Für Hunde könne das Virus tödlich sein, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz am Montag mit. Vor allem jagdlich geführte Hunde sollten deshalb unbedingt durch eine Impfung geschützt werden. Für Menschen sei das Virus ungefährlich.