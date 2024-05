Staugefahr an Fronleichnam: ADAC erwartet volle Straßen in Rheinland-Pfalz

In vielen Bundesländern gehen die Pfingstferien zu Ende und mit Fronleichnam als Feiertag steht ein verlängertes Wochenende bevor. Der ADAC Mittelrhein rechnet deshalb am kommenden Wochenende mit Verkehrsbeeinträchtigungen. Auf diesen Strecken müssen Autofahrerinnen und Autofahrer besonders geduldig sein.

Mit seinen vielen Feiertagen ist der Mai ein notorischer Staumonat. Auch am kommenden Wochenende (31. Mai bis 2. Juni) wird es durch das Ende der Pfingstferien und Fronleichnam (Donnerstag, 30. Mai) noch einmal voll auf den Straßen.

Der ADAC und der Auto Club Europa (ACE) rechnen mit stark belasteten Rückreiserouten vor allem im Süden Deutschlands – Höhepunkt wird voraussichtlich der Samstag sein.

In Nordrhein-Westfalen und Hessen sowie in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist der Donnerstag ein Feiertag. Die Kurzurlauber verlagern dort daher die Freitagnachmittagsstaus auf den Mittwoch und sorgen am Sonntag für volle Rückreise-Strecken.

Staugefahr droht insbesondere auf A3, A61 und A8

In Rheinland-Pfalz müssen Autofahrerinnen und Autofahrer direkt hinter der Landesgrenze mit Staus rechnen, etwa rund und um den Kölner Ring, auf der A3 vor dem Frankfurter Kreuz und auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Süden.

Auf der A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen kann es laut ADAC Mittelrhein bei erhöhtem Verkehrsaufkommen insbesondere im Hunsrück eng werden, da im Raum Rheinböllen aktuell zwei Großtalbrücken neu gebaut werden. Zudem kann es in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Boppard und Pfalzfeld wegen einer Fahrbahnerneuerung zu Behinderungen kommen. Gleiches gilt für die Anschlussstelle Emmelshausen (Koblenz-Ludwigshafen), wo ebenfalls Bauarbeiten stattfinden.

In Richtung Norden kann es zwischen den Anschlussstellen Sinzig und dem Autobahndreieck Bad Neuenahr in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Neben den Großräumen Stuttgart, Köln, Frankfurt und München sowie den Fernstraßen Richtung oder von der Nord- oder Ostsee kommend sind folgende Autobahnen besonders staugefährdet (oft in beiden Richtungen): A1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Oberhausen

A4 Kirchheimer Dreieck ¬– Erfurt – Dresden

A5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt – Hattenbacher Dreieck

A6 Nürnberg – Heilbronn – Mannheim – Kaiserslautern

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Füssen/Reutte – Würzburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg – Leipzig

A61 Ludwigshafen – Koblenz –Mönchengladbach

A81 Singen – Stuttgart

A93 Kufstein – Inntaldreieck

A95 / B2 Garmisch-Partenkirchen – München

A96 Lindau – München

A99 Umfahrung München

Verstärkten Reiseverkehr wird es wohl auch in Österreich und der Schweiz geben: Dort ist Fronleichnam ebenfalls ein Feiertag. Geduld braucht man vor allem auf den klassischen Urlaubsstrecken Brenner-, Inntal-, Tauern-, Pyhrn- und Rheintalautobahn sowie auf der Schweizer Gotthard-Route. Voll wird es auch auf den Fernstraßen von den kroatischen Küsten in Richtung Deutschland.

Aktuelle Informationen über die Verkehrslage und die Baustellensituation finden Sie beim ADAC.