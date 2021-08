Longkamp

Stauende übersehen: Fünf Verletzte nach Unfall auf B50

Weil er das Ende eines Staus auf der B50 im Kreis Bernkastel-Wittlich übersehen hat, ist der Fahrer eines Transporters auf ein stehendes Auto gekracht. Daraufhin sei wiederum dieser Wagen auf das Fahrzeug davor geschoben worden, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall seien fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Einsatzkräfte hätten sie in Kliniken gebracht. Wegen des Unfalls am Samstagvormittag wurde die Bundesstraße in Richtung Hunsrück komplett gesperrt. Neben mehreren Feuerwehren waren unter anderem auch mehrere Rettungswagen und Hubschrauber im Einsatz, wie es hieß.