Stau auf A63 endet mit Anzeigen

Mainz (dpa/lrs). Zwei weitere Autofahrer nutzten den Standstreifen am Mittwochmorgen den Angaben nach für das Gegenteil: Sie versuchten vor den Augen der Polizisten, auf der Spur schneller voranzukommen und nicht im Stau stecken zu bleiben. Einer der beiden hatte zudem eine verbotene App auf seinem Handy in Betrieb, die vor aufgestellten Blitzern warnt. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer überholte laut den Beamten mit seinem Wagen unrechtmäßig auf dem Standstreifen, einen anderen erwischte die Polizei mit seinem Smartphone am Steuer.

Bei dem Unfall am Mittwochmorgen war ein Transporter nach Angaben der Polizei beim Überholen auf der A63 in Richtung Mainz ins Schleudern gekommen und gegen die Mittelleitplanke geknallt. Eine Autofahrerin habe nicht mehr bremsen können und sei in den liegengebliebenen Transporter gekracht. Die 38-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Da Motor- und Getriebeöl auf die Fahrbahn gelaufen war, blieb die Fahrbahn in Richtung Mainz für mehrere Stunden voll gesperrt.

Mitteilung Polizei