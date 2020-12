Archivierter Artikel vom 18.07.2020, 10:50 Uhr

Nürburg

Statt Nürburgring: Truck-Grand-Prix wechselt ins Internet

Dröhnende Motoren, quietschende Reifen: Eigentlich wären dieses Wochenende (17. bis 19. Juli) hochgezüchtete Lkw-Zugmaschinen beim Truck-Grand-Prix am Nürburgring vor wohl mehr als 100 000 Zuschauern über den Asphalt gerast. Doch Corona verhindert dieses Jahr bislang die Truck-Rennen der FIA-Europameisterschaft von Tschechien bis Spanien. Georg Fuchs, Chef der zuständigen ETRA Promotion GmbH in Koblenz, sagt: „Wir haben uns daher entschlossen, die Rennserie virtuell aufzusetzen.“ Danach sollen von Ende August an, so hofft er, noch sechs reale Truck-Rennen folgen, womöglich als Geisterrennen wie derzeit bei der Formel 1.