Saarbrücken

Statistikamt: Saarländische Industrie kommt in Schwung

Die saarländische Industrie erholt sich nach Angaben des Statistischen Amts in Saarbrücken vom Corona-Tief. So hätten die Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe für die ersten fünf Monate 2021 von deutlichen Zuwächsen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum berichtet, teilte die Behörde am Montag mit.