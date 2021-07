Bad Ems

Statistik: Weniger Verkehrstote in den ersten fünf Monaten

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres sind in Rheinland-Pfalz weniger Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte, starben zwischen Januar und Mai 43 Menschen bei Verkehrsunfällen. Dies sei ein Rückgang um knapp 30 Prozent. Die Zahl der Schwerverletzten lag mit 928 Menschen um fast 20 Prozent niedriger.