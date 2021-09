Berlin

Startschuss für die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung

Eine Helmut-Kohl-Stiftung erinnert künftig an das Leben und Wirken des langjährigen deutschen Bundeskanzlers. Rund viereinhalb Monate nach einem entsprechenden Bundestagsbeschluss kam das Kuratorium der Stiftung am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung in Berlin zusammen. Zu dem Gremium, das im Kanzleramt von Hausherrin Angela Merkel (CDU) empfangen wurde, gehören unter anderen der frühere Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU), die ehemalige Bundesministerin Gerda Hasselfeldt (CSU) sowie der einstige CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder, der zum Vorsitzenden des Kuratoriums gewählt wurde.