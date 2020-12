Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 04:00 Uhr

Berlin

Start mit Lichte: Union gespannt auf Karius und Pohjanpalo

Nach der Freistellung von Trainer Achim Beierlorzer will der FSV Mainz 05 mit Interimscoach Jan-Moritz Lichte einen Neuanfang starten. Im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin muss der 40-Jährige am heutigen Freitag (20.30 Uhr/DAZN) die Abwehr der Rheinhessen umstellen. Ridle Baku wechselte nach Wolfsburg, Moussa Niakhaté ist gesperrt. Die Eisernen wollen nach dem Punktgewinn bei Borussia Mönchengladbach den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga perfekt machen. Gegen Mainz könnte es zum Debüt von Torwart Loris Karius und Stürmer Joel Pohjanpalo kommen. Das Duo wurde von den Berlinern in dieser Woche vom FC Liverpool und von Bayer Leverkusen ausgeliehen.