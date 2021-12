Mainz

Start in Zentren: Corona-Impfungen für Fünf- bis Elfjährige

Nachdem die ersten Corona-Impfungen für Fünf- bis Elfjährige in den Kinderarztpraxen bereits angelaufen sind, öffnen an diesem Donnerstag auch die Impfzentren in Rheinland-Pfalz ihre Türen für diese Altersgruppe. Termine dafür werden über ein Anmeldeportal im Internet und eine Hotline vergeben.