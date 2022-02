Saarbrücken

Start der Novavax-Impfungen im Saarland: Auch ohne Termin

Im Saarland können sich Menschen ab 18 Jahren von heute an (7.00 Uhr) mit dem neuen Novavax-Impfstoff impfen lassen. Impfwillige könnten auch ohne Termin in eines der vier Impfzentren kommen, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit. Geimpft werde in den Zentren in Saarbrücken, Saarlouis, Neunkirchen und Wadern.