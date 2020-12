Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 08:40 Uhr

Offenbach

Starkregen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland kommt viel Regen zu. Vor allem am Mittwoch soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ungemütlich werden.