Starkregen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Anzeige

Barweiler (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet in den nächsten Tagen wechselhaftes und mildes Herbstwetter. Ab Montagnachmittag seien einzelne Gewitter und Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht zum Dienstag regne es gebietsweise bis zu 35 Liter pro Quadratmeter. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 15 und 20 Grad, in Höhenlagen um 14 Grad.

Am Dienstag bleibe das Wetter überwiegend bewölkt, regnerisch und mild, hieß es weiter. Die Temperaturen erreichen demnach 14 bis 19 Grad. Erneut seien lokale Gewitter zu erwarten.

Für Mittwoch prognostiziert der Wetterdienst weiterhin milde Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad.