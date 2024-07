Frankenthal

Industrie

Starkes Ersatzteilgeschäft hilft Pumpenhersteller KSB

Von dpa/lrs

i Das Logo von KSB steht vor dem Hauptsitz des Unternehmens. (Archivfoto) (zu dpa: «Starkes Ersatzteilgeschäft hilft Pumpenhersteller KSB») Foto: Andreas Arnold/DPA

Das international tätige Unternehmen in der Pfalz knüpft im ersten Halbjahr an die Entwicklung des Geschäftsjahres 2023 an. Kann KSB seine Prognose bestätigen?