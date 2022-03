Mainz

Tourismus

Starker Anstieg der Buchungen lässt Tourismusbranche hoffen

Nach zwei harten Corona-Jahren will der rheinland-pfälzische Tourismus in der an Ostern beginnenden Saison 2022 kräftig durchstarten. Gestützt auf einen starken Anstieg bei den jüngsten Buchungsanfragen hofft die Branche, in diesem Jahr fast wieder an den Stand vor der Pandemie herankommen zu können. Mit der am Donnerstag von der Marketinggesellschaft Rheinland-Pfalz Tourismus vorgestellten neuen Kampagne «Goldstücke» soll bei Reisewilligen im In- und Ausland für einen Urlaub in einer der zehn Tourismusregionen des Landes und Städtereisen geworben werden.