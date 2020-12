Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 15:20 Uhr

Mainz

Starke Zunahme neuer Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist seit Montag um 89 auf 8264 gestiegen. Das ist der höchste Stand von festgestellten Neuinfektionen binnen eines Tages seit vier Monaten: Am 19. April gab es eine Zunahme um 91 Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Aktuell sind nun 756 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Dienstag mitteilte (Stand 10.50 Uhr). Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 242.