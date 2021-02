Mainz

Städtetag schlägt Fonds für Belebung von Stadtzentren vor

Die Städte in Rheinland-Pfalz wollen vom Land einen Fonds, um dem zunehmenden Leerstand in den Zentren entgegenzuwirken. Mit dem Geld aus diesem Fonds könnten die Städte leerstehende Geschäfte und Restaurants anmieten und mit einer reduzierten Miete neue Nutzer gewinnen, sagte der Vorsitzende des Städtetags Rheinland-Pfalz, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), am Freitag.