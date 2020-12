Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 16:40 Uhr

Mainz

Städtebund: Lokale Lockdowns sind der richtige Weg

Der Gemeinde- und Städtebund in Rheinland-Pfalz hat die Entscheidung von Bund und Ländern für eine zielgenauere und lokalere Reaktion auf Corona-Ausbrüche begrüßt. „Das Virus macht weder an Kreisgrenzen halt, noch ist es gerade in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz verhältnismäßig, eine Sperre im gesamten Kreis zu verhängen, wenn es sich um einen lokalen Ausbruch handelt“, sagte das Geschäftsführende Vorstandsmitglied, Karl-Heinz Frieden, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Daher sind lokale Lockdowns der richtige Weg.“ Das heiße aber auch, dass eine gute Zusammenarbeit der Behörden jenseits von Stadt-, Gemeinde oder Kreisgrenzen nötig sei, um die Maßnahmen umsetzen und kontrollieren zu können.