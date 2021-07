Städte und Gemeinden bereiten sich auf Hochwasser vor

Koblenz/Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – Anhaltender Regen bereitet besonders Städten und Gemeinden rund um Rhein und Mosel Sorgen. Aufgrund steigender Pegel haben einige bereits vorsorglich Hochwasser-Maßnahmen getroffen.

Die Koblenzer Feuerwehr appellierte an Anwohner, deren Häuser und Grundstücke bereits bei vergangenen Hochwassern betroffen waren, im Vorfeld nötige Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Das Technische Hilfswerk stellte demnach Sandsäcke bereit.

Die Einsatzkräfte begannen zudem am Mittwoch Hochwasserschutzwände aufzubauen. Im Stadtteil Neuendorf errichtete die Feuerwehr die Stützen einer Wand. Eine weitere Schutzwand im selben Stadtgebiet sei geplant. Außerdem wurden am Mittwoch laut Angaben der Stadt alle vier Hochwasserschutztore in Ehrenbreitstein geschlossen. In Neuwied kündigte die Feuerwehr an, am Donnerstag drei Deichtore zu schließen.

Die Stadt Ludwigshafen rechnet im Uferbereich entlang des Rheins mit Überschwemmungen und Behinderungen. Einige Geh- und Radwege seien bereits gesperrt worden. Die Stadt kündigte zudem die Sperrung der Stadtparks auf der Parkinsel an.

Auch der beliebte Touristenort Kröv (Bernkastel-Wittlich) an der Mosel bereitete sich auf steigende Pegel vor. Das Moselufer ist geräumt worden, wie eine Sprecherin der Gemeinde sagte. Betroffen seien unter anderem ein Parkplatz sowie der Außenbereich eines Cafés. Ein Weinpicknick sei abgesagt worden.

Die Polizei in Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) meldete am Mittwoch aufgrund von aufgeweichter Erde einen umgestürzten Baum sowie Äste auf einer Landstraße. Die Beamten sicherten zudem die polizeiliche Tiefgarage mit Sandsäcken, um die dort geparkten Dienstfahrzeuge vor möglichen Wassermassen zu schützen.

Am Pegel Maxau wurde am Mittwoch die Hochwassermarke II überschritten, sodass die Schifffahrt im Bereich zwischen den Schleusen Iffezheim bis Germersheim eingestellt werden musste. Im Bereich der Pegel Speyer und Worms bis Kaub war am Mittwoch die Hochwassermarke I weiterhin überschritten. Binnenschiffe mussten deshalb hier ihr Tempo drosseln und in der Mitte der Fahrrinne bleiben.

Grund für die steigenden Pegel sind anhaltende Niederschläge. Bisher seien die Regenfälle insgesamt aber „zurückhaltend“ gewesen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Punktuell regnete es in Rheinland-Pfalz demnach in den vergangenen Tagen 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter. Das sei wenig im Vergleich zu den Mengen, die in Teilen von Nordrhein-Westfalen gefallen waren.

„Der eigentliche Niederschlag kommt erst noch“, sagte die Sprecherin. In der Nacht zum Donnerstag können demnach in Rheinland-Pfalz und dem Saarland lokal zwischen 60 und 80 Liter Regen hinzukommen.

Der Hochwassermeldedienst warnte insbesondere in Hinblick auf Campingplätze ab Mittwochnachmittag vor ufernahen Überflutungen in der Eifel an Mosel und Sauer. In der Nacht zum Donnerstag wird am Rhein-Pegel Maxau ein Zwischenhöchststand erwartet. Im Saarland warnte die Hochwassermeldetestelle vor überfluteten Straßen in den Einzugsgebieten der Nied und der oberen Prims

