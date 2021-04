Mainz

Städte stellen sich auf Fahrrad-Boom ein

Überholverbot für Räder- und Mopeds, Fahrradstationen an Bahnhöfen und jede Menge Radwege: Der in der Corona-Pandemie noch deutlich gewachsene Trend zum Rad und E-Bike fordert die fünf größten Städte in Rheinland-Pfalz heraus. Der Anteil des Fahrrads am Verkehr soll überall gesteigert werden, wie eine dpa-Umfrage ergab. Dabei gehen Mainz, Ludwigshafen und Trier über das im Radverkehrsentwicklungsplan der Landesregierung vorgegebene landesweite Ziel von 15 Prozent bis 2030 hinaus. Dem grünen Koalitionspartner ist dieses vom FDP-geführten Verkehrsministerium vorgelegte Ziel ohnehin zu niedrig.