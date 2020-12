Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 10:40 Uhr

Mainz/Trier

Städte bereiten sich vorsichtig auf Weihnachtsmärkte vor

Die Städte in Rheinland-Pfalz bereiten sich auf Weihnachtsmärkte in der Corona-Zeit vor. Auch wenn noch unklar ist, ob die Weihnachtsmärkte am Ende überhaupt stattfinden können, wird vielerorts an Konzepten mit Vorkehrungen für den Infektionsschutz gearbeitet. „Wir planen den Weihnachtsmarkt, um für den Fall, dass er stattfinden kann, gewappnet zu sein“, teilte ein Sprecher der Stadt Kaiserslautern mit. Eine Entscheidung gebe es aber noch nicht. In Speyer soll nach Angaben einer Sprecherin in einer Stadtratssitzung Ende August beschlossen werden, ob und wie der Markt stattfinden kann.