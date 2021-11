Ludwigshafen

Stadtrat von Ludwigshafen stimmt für Brücke aus Spannbeton

Eine Brücke aus Spannbeton soll als wichtige Verkehrsverbindung die abgerissene Trasse der Hochstraße Süd in Ludwigshafen ersetzen. Das entschied der Stadtrat der zweitgrößten Kommune in Rheinland-Pfalz am Montag. Das Gremium gab dieser Variante mit großer Mehrheit den Vorzug vor einer Stahlkonstruktion. Der Bau soll 2023 beginnen und Ende 2025 abgeschlossen sein. Der Teilabriss der Hochstraße Süd im Jahr 2020 war nötig, weil das auf Pfeilern stehende Stück den Statikern zufolge einzustürzen drohte.