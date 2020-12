Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 16:00 Uhr

Bingen

Stadtrat protestiert nach Alkoholfahrt des Binger OB

Weil der Binger Oberbürgermeister Thomas Feser (CDU) betrunken einen Verkehrsunfall verursacht hat, haben mehrere Mitglieder des Stadtrats am Dienstag aus Protest nicht an der Sitzung zur Ernennung Fesers zum Oberbürgermeister teilgenommen. Sie seien im Vorraum geblieben und nicht in die Sitzung gegangen, erklärte Fesers Pressesprecher am Donnerstag. „Wir können das nicht mit unserem Gewissen vereinbaren vor dem Hintergrund, dass ein staatsanwaltschaftliches Verfahren geführt wird“, erklärte Roland Böse, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat. Im Stadtrat regiert eine Ampelkoalition. Zunächst hatte der SWR berichtet.