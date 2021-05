Homburg

Stadtrat: Abwahlverfahren gegen Oberbürgermeister möglich

Der Stadtrat in Homburg hat am Donnerstag mehrheitlich für ein Abwahlverfahren gegen den suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) gestimmt. Für einen entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion votierten 30 Ratsmitglieder von CDU, Grünen, AfD und Linke, teilte der Sprecher der Stadt am Abend mit. Der Rat zählt insgesamt 51 Mitglieder, so dass die für die erste Abstimmung notwendige einfache Mehrheit erreicht worden sei.