20.03.2020

Stadt und zwei Kreise untersagen Betreten öffentlicher Orte

Germersheim (dpa/lrs) – Aus Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des neuen Coronavirus folgen die Stadt Landau sowie die Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim dem Beispiel der baden-württembergischen Stadt Freiburg und untersagen von diesem Samstag (21.3.) an das Betreten öffentlicher Orte. „Es handelt sich nicht um eine generelle Ausgangssperre“, betonten die Kommunen am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung.