Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 11:20 Uhr

Mainz

Stadt Mainz sagt Pfingstfestival Open Ohr ab

Das Open Ohr Festival in Mainz muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Absage der weit über die Stadt hinaus beliebten Veranstaltung mit ihrer Verbindung von Live-Musik und politischen Diskussionen tue „allen in der Seele weh“, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Das 46. Open Ohr Festival wollte sich unter dem Motto „Keinraumwohnung“ mit Mietsteigerungen und Wohnungsnot beschäftigen. Im vergangenen Jahr hatten mehr als 10 000 Menschen das Festival auf dem historischen Zitadelle-Gelände besucht.