Mainz

Stadt Mainz sagt Gutenberg-Marathon für 2021 ab

Die Stadt Mainz hat wegen der Corona-Pandemie frühzeitig den Gutenberg-Marathon für das kommende Jahr abgesagt. „Wir werden auch 2021 in Mainz keinen Startschuss erleben – sehr zu meinem Bedauern“, sagte Sportdezernent Günter Beck (Grüne) am Freitag in Mainz. Es gebe für die Organisation aber zu viele Unwägbarkeiten, ein Marathon sei wegen der coronabedingten Einschränkungen „weder seriös noch sicher umsetzbar“. Der Gutenberg-Marathon war für Mai 2021 geplant gewesen. Bereits in diesem Jahr war die Laufveranstaltung, an der sonst mehrere tausend Sportler teilnehmen, der Pandemie zum Opfer gefallen und abgesagt worden.