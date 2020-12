Mainz

Stadt Mainz führt Maskenpflicht in der Altstadt ein

Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionen in Mainz hat die Stadt eine Maskenpflicht in den Fußgängerzonen der Altstadt und auf dem Bahnhofsplatz eingeführt. Außerdem beschloss der Verwaltungsstab am Dienstag ein Verbot des Straßenverkaufs von offenen alkoholischen Getränken. Die Inzidenz, also die Zahl der Corona-Infektionen in den zurückliegenden sieben Tagen und bezogen auf 100 000 Einwohner, liegt in Mainz seit Tagen über dem hohen Wert von 200.