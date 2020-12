Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 15:30 Uhr

Ludwigshafen

Stadt Ludwigshafen verschärft Corona-Regeln

Wegen deutlich ansteigender Corona-Infektionszahlen verschärft Ludwigshafen die Corona-Regeln. Geplant sind in der Stadt unter anderem eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum an bestimmten Orten sowie eine Reduzierung der Höchstzahl von Personen bei Zusammenkünften im Freien und in geschlossenen Räumen, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte.