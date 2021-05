Mainz

Staatstheater und Unimedizin bieten Corona-Tests

Das Staatstheater Mainz und die Unimedizin haben zusammen mit den Maltesern mitten in der Landeshauptstadt ein Schnelltestzentrum aufgebaut. Bis zu 200 Menschen pro Stunde und bis zu 1000 Menschen am Tag sollen sich künftig in der „Kakadu Bar“ neben dem Theater kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Zahl sei skalierbar und hänge auch von den Öffnungsschritten ab, sagte André Michael von der Unimedizin. Er leitet auch das Testzentrum in Mainz-Hechtsheim, in dem schon mehr als 40 000 Menschen getestet wurden.