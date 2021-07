Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 19:00 Uhr

Mainz

Staatstheater Mainz wird Modellprojekt

Das Staatstheater Mainz wird Modellprojekt im Rahmen der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz: Von Donnerstag an ist es damit nicht mehr an die pauschale Platzreduzierung auf 100 Besucher gebunden, wie eine Sprecherin am Mittwoch berichtete. Stattdessen dürfen im Großen Haus 350 und im Kleinen Haus 170 Besucherinnen und Besucher Platz nehmen. Eine Reihe soll jeweils frei bleiben sowie ein Platz zum nächsten Haushalt.