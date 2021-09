Mainz

Staatstheater Mainz öffnet Spielstätten nach 2G-Plus-Regel

Vom 1. Oktober an werden alle Spielstätten im Staatstheater Mainz entsprechend der 2G-Plus-Regel wieder komplett geöffnet. Das kündigte das Theater am Montag an. Theaterbesucher müssen danach geimpft, genesen oder getestet sein und am Platz eine medizinische Maske tragen. Der Anteil der lediglich getesteten Besucher ist dabei je nach Infektionslage begrenzt: Während bei einem Infektionsgeschehen der Stufe 1 insgesamt 250 getestete Besucherinnen und Besucher eingelassen werden, sind es im Fall der Stufe 3 nur noch 50.