Mainz

Staatstheater Mainz nimmt Spielbetrieb wieder auf

Mit einem Stoßseufzer der Erleichterung hat das Staatstheater Mainz am Dienstag die Wiederaufnahme seines Spielbetriebs angekündigt. „Es war eine viel zu lange und zu stille Zeit ... ohne Begegnungen im Theater“, erklärte das Staatstheater mit Blick auf die letzte Vorstellung am 1. November vergangenen Jahres. Der zweite Theater-Lockdown in der Corona-Pandemie war damit deutlich länger als der erste von Mitte März bis Ende Mai 2020.