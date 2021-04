Saarbrücken

Staatstheater feiert Premiere inmitten Corona-Pandemie

Dank eines umstrittenen Öffnungsmodells mit verstärktem Testen im Saarland hat das Staatstheater in Saarbrücken inmitten der Corona-Pandemie eine Premiere gefeiert. Rund 200 Zuschauer besuchten am Donnerstagabend das Singspiel „Im Weißen Rössl“ – nötig war etwa ein tagesaktueller negativer Corona-Test. Die Besucher trugen Maske. Der vorgeschriebene Abstand wurde eingehalten, manche Reihen in dem Haus mit insgesamt 980 Plätzen waren daher leer.