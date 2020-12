Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 12:30 Uhr

Staatstheater erfindet sich in Corona-Zeiten neu

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarländische Staatstheater geht in der Corona-Pandemie mit neuen Formen an den Start: Ob Oper, Schauspiel oder Ballett – für die Spielzeit von September bis Dezember hat das Haus wegen coronabedingter Einschränkungen eigene Fassungen und angepasste Spielweisen für seine Produktionen erarbeitet. So könne man das Theater „ganz neu“ erleben – als „Theater zugleich der Nähe und der Distanz“, sagte Generalintendant Budo Busse bei der Vorstellung des ersten Halbzeitprogramms der Spielsaison 2020/2021 am Mittwoch in Saarbrücken.