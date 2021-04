Staatstheater bedauert Schließung wegen Bundes-Notbremse

Gerade gut zwei Wochen war das Saarländische Staatstheater im Zuge des „Saarland-Modells“ geöffnet: Nun muss es wegen der Bundes-Notbremse für Landkreise und Städte über einem Inzidenzwert von 100 wieder schließen. Es sei „ein Alptraum“: „Wir sind sehr enttäuscht“, teilte Generalintendant Bodo Busse am Freitag mit. Seit dem Start des Corona-Modellprojekts im Saarland, das auf Öffnung auf der Basis von Tests setzte, hatte es in dem Theater sechs Premieren gegeben, bei denen mehr als 2200 Besucher gezählt wurden.

„Die einzelnen Modell-Projekte zeigten, dass Kultur in Pandemiezeiten möglich ist“, sagte Busse. Im Theater in Saarbrücken sei es mit negativen Corona-Tests, Abständen, reduzierter Sitzplatzzahl und Maskenpflicht auch während der Vorstellungen möglich gewesen. Es sei enttäuschend, dass „die Kultur im Rahmen der Änderung des Infektionsschutzgesetzes bei der Bundespolitik erneut einen solch katastrophalen Stellenwert einnimmt“. Selbst Open Air sei nicht möglich.

Mit der Bundes-Notbremse wird das Saarland ab diesem Samstag in weiten Teilen wieder in den Lockdown zurückkehren müssen. In drei von fünf Landkreisen sowie im Regionalverband Saarbrücken liegt die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 100.

