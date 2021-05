Mainz

Staatssekretär Fernis zum FDP-Fraktionsvorsitzenden gewählt

Der rheinland-pfälzische Justizstaatssekretär Philipp Fernis ist am Mittwoch von der FDP-Landtagsfraktion einstimmig zu ihrem Vorsitzenden gewählt worden. Der 38 Jahre alte Jurist tritt in der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags am 18. Mai die Nachfolge von Daniela Schmitt an, wie die Fraktion in Mainz mitteilte.