Ludwigshafen

Staatsphilharmonie steigert Abo-Zahlen

Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sieht die deutliche Steigerung ihrer Abonnementzahlen auch als Reaktion auf die publikumslose Zeit während der Corona-Pandemie. „Die Menschen haben eine große Sehnsucht nach Kultur“, sagte Intendant Beat Fehlmann der Deutschen Presse-Agentur in Ludwigshafen. Viele der ganz neuen Abonnenten hätten in der Vergangenheit noch keine Konzerte des größten Sinfonieorchesters des Bundeslandes besucht, darunter auch Familien mit Kindern. Die deutliche Mehrheit komme aus Ludwigshafen und Mannheim und dem nahen Umfeld in der Pfalz und Nordbaden. „Wir sind also in der gesamten Region gut verankert“, meinte Fehlmann.