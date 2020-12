Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 19:00 Uhr

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz: 150 Konzerte trotz Virus

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mit kreativen Formaten hat die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz trotz Corona-Pandemie Tausende Menschen erreicht. Seit Mitte Mai habe es 150 Live-Konzerte an 36 Spielorten gegeben, teilte die Staatsphilharmonie am Montag in Ludwigshafen mit. Eine Vielzahl sei als „Trostmusik“ für Menschen in Senioren- und Pflegeheimen gespielt worden, ein anderer großer Teil ging als „Sofakonzerte“ im Foyer des Philharmonie-Gebäudes über die Bühne. Zum Ende der Saison waren auch Konzerte wieder in einzelnen Regionen mit Publikum möglich.