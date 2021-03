Mainz

Staatskanzlei sieht keine landesweiten Öffnungsschritte

Die rheinland-pfälzische Staatskanzlei sieht angesichts der steigenden Infektionen mit dem Coronavirus keine weiteren landesweiten Öffnungsschritte. „Die Infektionszahlen steigen deutschlandweit, und auch wenn sie in Rheinland-Pfalz deutlich besser sind als im Bundesdurchschnitt, sehen wir die Entwicklung mit Sorge“, sagte Regierungssprecherin Andrea Bähner am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Daher kann es landesweit keine weiteren Öffnungsschritte geben.“ In Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen gelte selbstverständlich die sogenannte Notbremse.